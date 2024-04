Cds – Occhio a Martinez Quarta per la difesa azzurra, i dettagli

In attesa di conoscere il nuovo allenatore incaricato di prendere le redini del Napoli e di riportare la squadra ai fasti recenti, il club sta valutando diverse opzioni per rafforzare la difesa. Tra i nomi presi in considerazione dal presidente De Laurentiis e dal suo staff ci sono diversi giocatori. Il Corriere dello Sport ha evidenziato oggi Lucas Martinez Quarta, 27 anni, della Fiorentina, e lo spagnolo Mario Hermoso, 28 anni, in uscita a zero dall’Atletico (anche se le sue richieste sono alte). Inoltre, si parla anche di Jean-Clair Todibo, 24 anni, francese del Nizza, già seguito in passato.

Un investimento di alto livello potrebbe essere fatto per Alessandro Buongiorno, 24 anni, centrale del Torino, già oggetto di interesse durante la finestra di mercato invernale e ambito da Inter, Milan e Napoli. Un anno fa, l’Atalanta di Gasperini, uno dei tecnici nella lista ristretta di De Laurentiis per la panchina azzurra, sembrava vicina a portarlo, ma l’affare non si concretizzò.

Come accennato, la priorità del club al momento è trovare il nuovo allenatore. Oltre a Conte, Pioli e Italiano, nel radar di De Laurentiis è tornato anche Gian Piero Gasperini, un vecchio amore del presidente che più di dieci anni fa aveva già considerato per sostituire Mazzarri, prima che quest’ultimo decidessi di rinnovare all’improvviso.