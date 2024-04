Cds – Ferguson e Sudakov come dopo Zielinski, la situazione

Il Napoli si prepara a una profonda rifondazione in estate, dopo una stagione post-scudetto travagliata. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, anticipando grandi cambiamenti nelle strategie di mercato del club. “La rifondazione sarà significativa e radicale”, si legge, “con l’idea di De Laurentiis di apportare cambiamenti sostanziali in tutti i reparti, dalla porta all’attacco, passando per il centrocampo.”

L’infortunio di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna, è stato sicuramente un imprevisto notevole. Tuttavia, Ferguson resta un obiettivo e si vedrà come si svilupperanno le trattative. Nel frattempo, il nome preferito sin da gennaio è quello di Georgiy Sudakov, talentuoso centrocampista ucraino di 21 anni, considerato la nuova stella del calcio ucraino. Nonostante i 40 milioni offerti e rifiutati dallo Shakhtar, sembra che la situazione non sia ancora definitiva.