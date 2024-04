Gazzetta: mercato Napoli, 2 obiettivi a difesa, Manna ha un suo pallino

la Gazzetta dello sport fa il punto della situazione sul futuro mercato degli azzurri per la prossima stagione.

“Non aver investito su un difensore di esperienza internazionale resta il più grave errore che il Napoli dovrà ripartire.

Servono almeno due centrali importanti: Il primo nome è Martinez Quarta della Fiorentina, 12 presenze nell’Argentina e già quattro stagioni in Serie A. Costo accessibile – più o meno dieci milioni visto il contratto in scadenza 2025 – e ingaggio invitante visto che guadagna un milione netto. Il Napoli proverà anche per Hancko del Feyenoord e Hermoso dell’Atletico Madrid, vecchio pallino di Manna che voleva portarlo alla Juve: Hermoso è svincolato, ci vuole un ingaggio top per convincerlo”