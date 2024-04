Fedele: “Pareggio? Nessuna sorpresa. Errori da parte di Calzona”

Commento post Napoli-Frosinone da parte dell’ex dirigente sportivo Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte, su Marte Sport Live. Fedele non sembra sorpreso dell’ennesima risposta in campo deludente da parte degli azzurri. Stanchezza da parte dei calciatori e pochi minuti giocati con la stessa fame della scorsa stagione:

“E’ lo stesso Napoli di questa stagione. Il pari col Frosinone non mi sorprende. A Monza gli azzurri hanno trovato tre autentici capolavori dei suoi campioni. Il Napoli è questo, è carente anche dal punto di vista fisico.“

Il rimprovero a Calzona e ai suoi cambi tardivi: “In panchina c’è un grande lavoratore di campo come Calzona, ma la partita – secondo me – non la vede. Non si possono fare le sostituzioni soltanto dopo settantotto minuti. Il Frosinone correva di più nell’ultima mezz’ora. Il Napoli non ha mai dato la sensazione di essere superiore agli avversari. Si sono alternati tre tecnici e non è mai cambiato niente. Non troviamo più alibi, basta parlare di Garcia. I giocatori sono sazi e pensano al futuro, De Laurentiis ha distrutto tutto e non ha indovinato nessun acquisto. Ora ha preso Manna e deve decidere lui. I calciatori valgono 7, ma non 9. Il valore aggiunto è stato Spalletti che ha dato le motivazioni nello scorso campionato.“

Anche Fedele, dunque, sostiene la resa della squadra a questa stagione da dimenticare. Aspettative rivolte al futuro e a cambiamenti che riportino fame ed energia ai calciatori azzurri.