Il prossimo appuntamento sarà in trasferta al Castellani contro Empoli sabato alle ore 18:00. Calzona dovrà fare i conti con alcune assenze. Si trattano di Rrahmani per squalifica così come per Mario Rui, oltre infortunato Olivera da valutare anche le condizioni di Politano in dubbio dopo aver chiesto il cambio nel match contro il Frosinone.