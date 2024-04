Del Genio: “Serve una rivoluzione, il Napoli deve cambiare 7-8 titolari.”

Il giornalista Paolo Del Genio ha espresso la sua durante la trasmissione Radio Goal. Duro il suo pensiero sul futuro del Napoli, consiglia un cambio radicale della rosa titolare:

“Io ormai non cambio il mio pensiero, sono convinto che il Napoli debba rivoluzionare la squadra, soprattutto nei titolari. Se ne restano più di due-tre si trascinano quelli che arrivano in un altro anno mediocre. Quindi a mio parere bisogna cambiarne 7-8 tra i titolari. Calzona? Il Frosinone terzultimo in classifica ti fa il 2-2, cosa dobbiamo aspettare per avere cambi più coraggiosi? Il mio voto è stato 4.”

Su Meret: “Meret? Per fortuna il suo è il primo errore di questo tipo, in costruzione dal basso, ma credo che l’avventura di Meret a Napoli sia finita. Alla fine, non esce sul cross per Seck, poi fa la parata ma doveva uscire. È in evidente blocco psicologico pure lui, quindi credo che neanche lui sia proponibile per l’anno prossimo, come tanti altri calciatori”