L’allenatore Luigi De Canio ha parlato del possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Ecco le sue parole a One Station Radio: “Conte è un grande nome, come allenatore il top ed è stato forte anche da calciatore. Non basta però un tecnico vincente per risolvere tutti i problemi del Napoli. Io credo che sia opportuno anche mettere al suo servizio una società e dei dirigenti che siano in grado di operare al meglio”.