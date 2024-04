Perillo: “Sotto gli occhi del ct Spalletti è successo di tutto, l’ennesima delusione”

Attraverso il suo profilo X, Antonello Perillo ha commentato il deludente pari contro il Frosinone. Il giornalista Rai ha sottolineato come l’eurogol di Politano avesse illuso i tifosi di poter conquistare una vittoria semplice. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Uno splendido eurogol di Politano, sotto gli occhi del ct Spalletti, sembrava potesse spianare al Napoli la strada per una facile vittoria che avrebbe rafforzato le speranze di centrare, per il quindicesimo anno consecutivo, una qualificazione in Europa. Invece è successo di tutto. Gol sbagliati ma soprattutto le solite incredibili disattenzioni difensive, che da quando è arrivato Calzona sono addirittura aumentate. Per dirla alla Bartali, è tutto sbagliato e tutto da rifare. Unico gran protagonista, il pubblico, accorso in massa pur rischiando di andare incontro all’ennesima delusione”