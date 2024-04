La moviola di Marelli: “Il rigore c’è. Vi dico la mia sull’espulsione”

Nel post partita di Napoli-Frosinone, Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di Dazn. L’ex arbitro, oggi opinionista della nota piattaforma streaming, ha detto la sua sui due episodi chiave della gara: il rigore e l’espulsione di Mario Rui. Il portoghese ha travolto Seck ed è stato espulso. Questa l’analisi di Marelli:

“C’è il rigore per il Frosinone: c’è il contatto tra Rrahmani e Cheddira. L’ammonizione per Rrahmani nasce dal fatto che era chiara occasione da rete: depenalizzazione perché Rrahmani ha tentato di giocare il pallone non arrivandoci. Corretta la decisione tecnica e disciplinare. Ammonizione Mario Rui, prima è per condotta antisportiva, dopo un calcetto senza violenza all’avversario. La seconda, niente da eccepire. Fallo evidente di Mario Rui”.