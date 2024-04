Dazn – Osimhen ci mette la faccia: il gesto a fine partita

Lunch match indigesto per il Napoli di Francesco Calzona. Gli azzurri vengono riacciuffati due volte dal Frosinone, sempre da Cheddira. Prima Politano apre le marcature di una partita che sembra poter essere in discesa, poi nel secondo tempo risponde l’ex Bari. Osimhen sembrava aver messo tutto a posto con la rete del 2-1, ma in dieci minuti il Frosinone ha dato un grosso segnale alla Serie A.

E’ proprio il nigeriano a metterci la faccia a fine partita. Nella durissima contestazione fatta di fischi e cori verso i calciatori azzurri, Osimhen resta sconsolato in mezzo al campo osservando la triste débacle del Napoli campione d’Italia.

“I calciatori del Napoli, dopo il pari, hanno chiesto scusa ai tifosi”. Ha raccontato il bordocampista di Dazn Francesco Fontana. Ci sono stati alcuni cori anche contro De Laurentiis. Victor Osimhen è rimasto da solo per ultimo in mezzo al campo a guardare la curva sconsolato”, ha concluso il giornalista.