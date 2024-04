Damiani: “Difficile che Conte accetti di allenare il Napoli, ma…”

Il noto procuratore sportivo Oscar Damiani espone la sua sulla questione “Conte-Napoli” ai microfoni di Radio Marte.

Ecco la sua opinione sul rendimento del Napoli di quest’anno e sulla possibilità di andare in Champions: “Il Napoli ha pochissime speranze di Champions, è molto difficile anche perché ci sono altre squadre in lizza. Il problema parte dal rendimento del girone di andata, dai molti cambiamenti, con un Napoli che è andato sempre sotto le aspettative: l’anno, dopo lo splendido scudetto, è da dimenticare. Per il post Osimhen toccherà al club trovare il profilo giusto, bisogna capire che budget ci sarà. In ogni caso Osimhen è molto difficile da sostituire, anche perché chi viene dovrà prima ambientarsi. David del Lille è un buonissimo giocatore ma non è proprio una prima punta, si muove molto. Gyokeres è più un attaccante centrale, anche se lo conosco poco.”

Sul caso Conte non sembra essere fiducioso: “Penso sia difficile che Conte accetti Napoli, Antonio è abituato a fare scelte importanti sui calciatori, ad avere ingaggi alti. Però Conte è uno che ha grande personalità ed autostima, sarebbe una bella sfida da raccogliere quella di Napoli. Mi piacerebbe vedere Conte in una piazza come questa.“