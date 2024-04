Napoli-Frosinone, solo due i precedenti in Serie A. I dettagli

Come di consueto, la SSC Napoli ha pubblicato su X i precedenti alla vigilia della gara. La partita analizzata è, come risaputo, Napoli-Frosinone in programma domani alle ore 12:30. In casa, sono solo due i precedenti in Serie A: gli azzurri hanno trionfato in entrambi.

La prima volta, gli azzurri e i ciociari si sfidarono nel 2016. Nell’ultima giornata, la società ha riportato alla mente quella magica sfida vinta per 4-0 dal Napoli. All’epoca sedeva in panchina Maurizio Sarri. Si trattava di un Napoli magico che concluse secondo in classifica. In quella partita Gonzalo Higuain non vinse solo la classifica dei marcatori superando il record di Nordhal, ma siglò una magica tripletta condita da una rovesciata pazzesca. Si trattò dell’Higuain più forte di sempre.

L’ultima volta, invece, ha visto gli azzurri trionfare sempre per 4-0 nel 2018. Era l’inizio dell’era Ancelotti. A partecipare al poker contro i ciociari ci pensarono Zielinski, Ounas e Milik con la doppietta.