Il Mattino – Manna vuole portare a Napoli tre giovani giocatori di proprietà della Juve

Secondo il Mattino, Giovanni Manna, nuovo Ds del Napoli, vorrebbe portare tre suoi giovani pupilli dalla Juventus. Si tratta di Matias Soule’, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge.

“Lo sbarco a Napoli di Giovanni Manna potrebbe rappresentare il tassello chiave per portare a termine almeno uno di questi trasferimenti da Torino. Di sicuro il più pronto dei tre è Soulè. Sa muoversi su tutto il fronte d’attacco. Salta l’uomo, crea spazio per i compagni e quando ha il pallone giusto fa centro”. Discorso simile per Enzo Barrenechea: “Un altro argentino che però gioca in mezzo al campo. Ha appena due anni meno del compagno di squadra, ma si muove come un veterano in mezzo al campo. Al Maradona hanno imparato a conoscerlo già qualche mese fa, ovvero quando aprì la goleada di coppa Italia del Frosinone contro la squadra che all’epoca era allenata da Mazzarri”. Occhio, infine, al brasiliano Kaio Jorge, che “quest’anno ha fatto un po’ più di fatica rispetto agli altri due compagni ad emergere con il Frosinone”.