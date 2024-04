CdS – Conte o Italiano? Non è detta l’ultima parola: Calzona ha una speranza. Il punto

Aurelio De Laurentiis non ha per la testa soltanto Antonio Conte. E no, non stiamo parlando di Vincenzo Italiano. Pare, infatti, che anche Francesco Calzona ha delle chances per continuare il suo percorso sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione. A rivelarlo, è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. “Calzona, – scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni – l’uomo che a fine febbraio ha raccolto una squadra svuotata e frastornata dalla stagione paradossale guidandola con capacità, nel frattempo continua a giocarsi il jolly. E insegue l’Europa infischiandosene delle ombre e delle voci”.