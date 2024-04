As – Il Napoli sfida la Juventus per Guido Rodriguez, l’argentino in estate sarà svincolato

Nuovo nome per il centrocampo del Napoli per la prossima stagione, con il prossimo Ds azzurro Giovanni Manna che ha messo gli occhi su Guido Rodriguez del Betis. Il centrocampista argentino era già finito nei mesi scorsi nel mirino del club azzurro, che ora potrebbe però fare un passo concreto visto il contratto in scadenza in 30 giugno. Come riportato da As al momento non ci sarebbe alcun accordo tra il club andaluso ed il calciatore per un possibile rinnovo, e l’agente di Rodriguez da mesi riceve proposte da vari club. Tra questi ci sarebbero anche il Napoli e la Juventus, che potrebbero quindi dare inizio ad un intero mercato fatto di strategie e sfide per vari calciatori in giro per l’Europa.