SKY, Modugno: “Contro il Frosinone una sfida come il secondo tempo a Monza. Champions? Non facile per il Napoli, vedo bene l’Atalanta”

Francesco Modugno, giornalista ed opinionista di Sky Sport, è intervenuto in diretta a Radio Marte per parlare del periodo che sta affrontando il Napoli, delle aspettative e presenta il match di domenica contro il Frosinone.

Riguardo la corsa Champions, il giornalista si esprime così: “Per il posto in Champions League vedo bene l’Atalanta, il Napoli dovrebbe vincerle tutte o quasi ma non sarà facile. La Dea, invece, ha un allenatore come Gasperini che ha fatto la storia come pochi e, rispetto alla Roma, ha un calendario più comodo”.

In vista della prossima sfida che attende il Napoli, Modugno spende qualche parola sullo stato d’animo dello spogliatoio degli azzurri: “Contro il Frosinone ci si aspetta una sfida come il secondo tempo a Monza, magari senza soffrire. Quest’anno il Napoli ha vinto raramente con serenità e senza rischi, riesco a ricordare solo le trasferte di Lecce e Sassuolo. Questo Napoli è ha voglia di far bene e c’è sempre stata la volontà ma più che un “vorrei ma non posso” è un “vorrei ma non riesco”“.