Napoli, Zaniolo è un obbiettivo concreto per la prossima stagione. C’é anche la Fiorentina sull’ex Roma

Il mercato del calcio non è ancora iniziato, ma sappiamo già chi sarà uno dei protagonisti della prossima finestra: Nicolò Zaniolo. L’ex Inter e Roma sta vivendo una stagione decisamente deludente in Premier League, dove con la maglia dell’Aston Villa ha realizzato solo tre gol in trentaquattro presenze. Un bottino decisamente scarso considerando anche il buon momento dei Villans, in piena lotta per la Champions. Un suo ritorno in Serie A sembra molto probabile, con le voci degli ultimi giorni che lo collegano a due squadre: Napoli e Fiorentina. C’è stato un interesse anche del Milan, i rossoneri sembrano essere i meno interessati nonostante un certo interesse lo scorso anno. Quindi restano Napoli e Fiorentina. I viola potrebbero considerare Zaniolo nel caso in cui dovessero vendere Nico Gonzalez, un giocatore molto richiesto sul mercato e molto apprezzato in Premier League. Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha già contattato l’agente dell’esterno, Vigorelli, per valutare costi e fattibilità dell’affare.Il Napoli, invece, sarà guidato da Giovanni Manna, in arrivo dalla Juventus, nel ruolo di Direttore Sportivo. È ormai chiaro da tempo che Zaniolo sia uno dei pupilli di Manna, e in un Napoli che ha bisogno di una rifondazione, le strade dei due potrebbero finalmente incrociarsi. È importante ricordare che il giocatore è di proprietà del Galatasaray, club che non ha intenzione di tenerlo in futuro. Questo dettaglio ridurrà le richieste economiche per il trasferimento.Un altro elemento da considerare è l’Europeo, competizione a cui Zaniolo probabilmente parteciperà, vista la stima di cui gode con Spalletti, il ct. Un buon torneo aumenterebbe inevitabilmente il suo valore sul mercato, motivo per cui Napoli e Fiorentina cercheranno di concludere l’affare entro giugno.