Napoli, i tifosi non ci stanno. L’attacco a De Laurentiis: “Il tuo ego smisurato ha portato a sminuire un ambiente intero“

Dopo una stagione piuttosto deludente, i tifosi del Napoli quest’oggi hanno esposto un manifesto di disappunto nei confronti del presidente, Aurelio De Laurentiis.

Questo quanto si legge: “Eri simpatico quando scappavi in motorino ma adesso ti è scappato di mano il tuo filmino”. Inizia così un manifesto dei tifosi del Napoli, firmato da Curva A e Curva B, che attacca il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis prendendo spunto anche dal film sullo scudetto nelle sale dal 4 maggio prossimo. Il manifesto stanotte è apparso in tutta la città. “Dopo un anno sì da incorniciare e dal quale ripartire, il tuo ego smisurato ha portato a sminuire un ambiente intero, un popolo che dalla fine dell’estate osserva e ascolta solamente pagliacciate, nessuna programmazione, solo buffonate! Il Napoli è tuo, si sa, ma non dimenticare che rappresenta una città che con tutti i suoi problemi ha sempre avuto dignità e non sarà certo uno scudetto che ci hai strappato dal petto a renderci silenti se poi manchi di rispetto!”