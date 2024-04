Napoli, Conte è il prescelto da De Laurentiis per la prossima stagione, Italiano il piano B

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli inizia per forza di cose ha progettare il futuro, il tema più caldo riguarda ovviamente quello legato al prossimo allenatore. Il sogno di Adl, ormai noto a tutti è Antonio Conte, la possibilità c’è, nei giorni scorsi ci sono stati nuovi contatti e filtra ottimismo affinché il matrimonio vada in porto. Ma, ad oggi non c’è nulla di fatto, il patron azzurro ha infatti anche un piano B per la panchina, Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina, squadra che sicuramente lascerà al termine della stagione.