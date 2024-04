Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dalle informazioni che ho, in questo momento si parla di Thuram al PSG al posto di Mbappè. Osimhen ha già giocato in Francia, il suo obiettivo è la Premier. Su di lui c’è il Manchester United così come il Chelsea.

David? Può essere il profilo corretto per sostituire Osimhen, è giovane ma è da diversi anni che gioca in Europa. Ha le caratteristiche diverse da Osimhen, ma è molto forte. Il Lille è una bottega cara, ma è difficile che i calciatori che cede facciano male”.