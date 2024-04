In un’intervista concessa a Radio Serie A, Alessandro Del Piero, ex leggenda della Juventus, si è soffermato sulla stagione dei bianconeri, in particolare sul giovane Yildiz.

Queste le sue parole: “Yildiz? Sicuramente è tra i ragazzi che mi piacciono di più, ha fatto vedere qualcosa. A lui darei la maglietta numero 10. Anche Fagioli e Miretti hanno fatto cose incredibili, buone anche per la nazionale. Non dobbiamo avere fretta, non serve mettere pressione”.