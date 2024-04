Nella lunga intervista concessa a TNT Sports, l’esterno del Sassuolo Josh Doig ha parlato del campionato di Serie A.

Il giocatore si è soffermato sugli esordi nel nostro torneo raccontando anche un aneddoto sulla partita contro la Lazio:

“Ricordo che la prima volta che ho pensato ‘oh, questa è Serie A’ era in trasferta contro la Lazio e io giocavo terzino esterno e Lazzari giocava terzino destro e l’allenatore mi ha avvertito che era veloce, ma ricordo di aver segnato la settimana prima, quindi nella mia testa pensavo ‘ok, posso farcela” e ricordo che al suo primo tocco ha corso per tutto il campo creando un’occasione da gol per gli avversari e io invece non avevo idea di dove fossi, stavo quasi girando in tondo. Quindi ho pensato che c’è un livello diverso qui con questi avversari e ho bisogno di crescere e migliorare”.

Nel corso della lunga chiacchierata anche un commento su quale giocatore lo abbia messo in difficoltà: “Un giocatore che mi ha messo in difficoltà è stato Matteo Politano del Napoli, i suoi movimenti e le sue corse per me sono stati incredibili. È lucido e intelligente e sa dove deve essere per rendere la vita dei suoi avversari difficile”.