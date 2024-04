Chiariello: “Napoli, errori di gestione enormi. Ma in Champions…“

Intervenuto a Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha presentato il suo editoriale.

Queste le sue dichiarazioni riguardo la stagione del Napoli: “Gli errori di gestione di quest’anno sono stati infiniti, è vero, ma chi diceva che questo è il Barcellona più scarso della storia, stesse zitto. Le previsioni si sbagliano, sicuramente, quest’anno le ho sbagliate tutte, ma quando vedi giocare il Barcellona, secondo in campionato, vedi quello che sta tirando fuori di che parliamo? Il Napoli doveva fare un miracolo. Smettiamola, diciamo piuttosto complimenti al Napoli in Champions League che ha fatto il suo dovere e qualcosa in più”.