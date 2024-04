A Radio Napoli Centrale, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero: “Rimpianto Champions? Un po’ sì. Non si può negare quel filo di amarezza. Nel momento in cui partono i qaurti di finale con queste partite belle, spettacolari, tatticamente non perfette, la miglior figura finora forse l’ha fatta proprio l’Atletico col 37% possesso palla, badando alla concretezza. Un’amarezza che finisce in fretta se si pensa che l’obiettivo dichiarato è stato raggiunto, se si pensa che in Champions League ha schierato turnover. L’Inter ha fatto esattamente ciò che aveva in mente e per questo adesso ha questo vantaggio.

Antonio Conte a Napoli? In questo momento sembra l’opzione più probabile. Al netto di ciò che si dice qua e là, la verità è che Antonio Conte ha paura di restare a spasso.

Il Milan cambierà? Dipenderà molto da ciò che succede in Europa League. Conte sta temporeggiando, vuole aspettare, ma il Milan credo stia pensando di confermare Pioli.

Vittoria scudetto contro il Milan? Sarebbe sicuramente molto bello. Io sono molto Leopardiano, per me l’attesa è tutto“.