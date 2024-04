Novità con il Frosinone rispetto alla vittoria di Monza: due cambi in difesa

Nella partita di domenica contro il Frosinone potrebbero essere due i cambi rispetto alla partita dello scorso weekend contro il Monza, entrambi in difesa. Oltre a Mario Rui, pronto a sostituire l’infortunato Oliveira, anche Juan Jesus è in dubbio per la sfida ai ciociari.

Il brasiliano ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra in questi giorni, sarà importante ciò che emergerà nelle prossime ore per la decisione di Calzona e il suo staff. In caso di forfait di Juan Jesus, è pronto Ostigaard. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.