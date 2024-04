Manfredi: “Bagnoli? Ci sono problemi tecnici. La ristrutturazione del Maradona è la strada più fattibile”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del tema stadio. Si è parlato a proposito della realizzazione dello stadio a Bagnoli e non solo.

“Bagnoli? C’è un problema tecnico, perché c’è un piano urbanistico già approvato che deve tener conto di alcuni vincoli. Abbiamo tempi molto stretti per quanto riguarda gli europei. Riteniamo che l’opzione Maradona sia quella più fattibile nei tempi che pensiamo. Su alcune aree di Bagnoli ci sono dei vincoli ambientali. Nella zona del Parco dello Sport ad esempio, non è possibile realizzare volumi aggiuntivi. In altri invece, ci sono ovviamente delle tempistiche che sono state programmate per gli interventi di bonifica. Stravolgere completamente le previsioni costruite in tanti anni sulle realizzazioni di Bagnoli non è affatto facile. I tempi che noi abbiamo davanti per gli europei sono assai stretti. Perciò bisogna parlare nel merito delle cose, per capire cosa è fattibile e cosa non è fattibile, altrimenti è molto difficile raggiungere l’obiettivo di avere un grande stadio a Napoli. Questo riguarda ovviamente la città, la società e il Governo. Quindi dobbiamo lavorare con concretezza per raggiungere un obiettivo comune. L’opzione di un intervento sullo stadio Maradona, quindi, è la più fattibile per noi. Ma siamo aperti al dialogo”.