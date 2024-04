KKN – Napoli, piace tanto Soulé, è un pallino di ADL e Manna. La Juve spara alto, la situazione

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato una notizia di mercato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, già al lavoro per programmare la prossima stagione, avrebbero chiesto alla Juventus informazioni per Matias Soulé. L’argentino, attualmente in prestito al Frosinone, è stato scoperto proprio da Manna, ed è molto apprezzato anche da ADL. Da parte sua, Cristiano Giuntoli ha fissato il prezzo per la cessione: 40 milioni di euro. La dirigenza partenopea ha provato ad inserire nella trattativa il cartellino di Alessandro Zanoli, calciatore molto apprezzato dall’ex Ds del Napoli, ma da parte sua è arrivato un rifiuto. L’intenzione dei bianconeri è quella di aprire una trattativa secca.