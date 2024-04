Gazzetta – Folorunsho vale 12 milioni di euro, enorme plusvalenza per gli azzurri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il valore di mercato del centrocampista dell’Hellas Verona, Michael Folorunsho è cresciuto molto negli ultimi mesi: “Folorunsho oggi vale 12 milioni di euro. Se dovesse prendere parte anche all’Europeo, la quotazione salirebbe ancora di più. Il Napoli acquistò Folorunsho qualche anno fa dalla Virtus Francavilla in Lega Pro pagando 1 milione di euro il cartellino. Numeri alla mano, il valore del cartellino è aumentato a dismisura nel corso degli anni, ma soprattutto in questi primi mesi di serie A; una categoria che Folorunsho non aveva mai disputato finora“.