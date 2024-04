Plastino sicuro: “Il Napoli deve prima comprare i calciatori e poi Conte”

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e della prossima stagione. Ecco cosa ne pensa:

“Conte al Napoli? Io credo che per scuotere l’appassionato a Napoli serva anche una squadra in grado di seguire le indicazioni del tecnico. Mi auguro che possa arrivare qualche grande giocatore, ancor più di Conte che non so quanto si possa adattare ad una città così piena di passione e amore. Servono grandi acquisti, soprattutto considerando che andrà via il bomber Osimhen”.