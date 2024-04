Giordano: “Presto incontro ADL-Fitto per la questione stadio e centro sportivo. I dettagli”

Marco Giordano, giornalista, ha scritto sul suo profilo X a proposito del tema del nuovo stadio e del nuovo centro sportivo del Napoli. Secondo quanto riportato, nelle prossime ore ci sarà un incontro tra Aurelio De Laurentiis e il ministro Raffaele Fitto. Il presidente ha in mente di organizzare i lavori al Parco Dello Sport a Bagnoli. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Nelle prossime ore (quasi certamente domani), Aurelio De Laurentiis incontrerà il Ministro Raffaele Fitto. Quella che vuole il presidente azzurro è l’area in blu nella mappa: quella del Parco dello Sport di 33 ettari circa. La bonifica di quest’area sarà completata per maggio 2025: già è predisposta per campi di gioco, ma è stata assegnata, per intero, alla federtennis che ha presentato il progetto supportato dal credito sportivo. Qui, però, dovrebbe nascere, nelle intenzioni di De Laurentiis il centro sportivo: mentre non è edificabile uno stadio, ad oggi. Il Parco Urbano, di 130 ettari, non ha destinazione d’uso quella legata alla costruzione di campi e/o stadi. Ha la stessa superficie di Capodimonte e nelle intenzioni di Gaetano Manfredi e degli uomini di Invitalia deve diventare il polmone verde della città: così come lo è il Bosco di Capodimonte che ha, circa, la stessa superficie. In questo caso, però, si affaccia sul mare e si potrebbe dotare il parco urbano di quel verde attrezzato che possa diventare la casa green di napoletani e turisti. Restituire l’ex Italsider alla città sarebbe un traguardo, indubbiamente, eccezionale dopo decenni di immobilismo. Resta da capire se verrà concesso a De Laurentiis di sottrarre parte del Parco Urbano per la costruzione di uno stadio: qui sarebbe possibile cambiando la destinazione d’uso. Al 10 aprile 2024, da parte del presidente del Napoli, nessuna manifestazione d’interesse fattuale è stata presentata”.