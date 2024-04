Film scudetto, velate le sale in cui verrà trasmesso. Prezzo del biglietto e dettagli

La casa di distribuzione Nexo Digital ha svelato sul proprio sito ufficiale in quali sale verrà trasmesso il film Sarò Con Te, pellicola che celebra il terzo scudetto del Napoli ad un anno dalla sua conquista. Da oggi 10 aprile, partirà la prevendita dei tagliandi, il cui prezzo è fissato a 12,80 euro. Il film verrà distribuito in oltre 100 cinema sparsi in tutta Italia. Di seguito, le sale in cui verrà trasmesso.

Abruzzo Chieti UCI Cinemas Chieti

Abruzzo Montesilvano The Space



Basilicata Matera Uci Red Carpet



Calabria Catanzaro The Space

Calabria Lamezia Terme The Space

Calabria Reggio Calabria Lumiere



Campania Anacapri Paradiso

Campania Casalnuovo Di Napoli Magic Vision Multisala

Campania Casoria UCI Cinemas Casoria Napoli

Campania Castellammare Di Stabia Stabia Hall

Campania Lioni Nuovo

Campania Marcianise UCI Cinepolis

Campania Mercogliano Movieplex

Campania Mondragone Ariston

Campania Napoli Metropolitan

Campania Napoli The Space

Campania Nola The Space

Campania Poggiomarino Eliseo

Campania S. Arpino Lendi

Campania Salerno The Space

Campania Santa Anastasia Metropolitan

Campania Torrecuso Torre Village

Campania Vico Equense Cinema Aequa



Emilia Romagna Bologna The Space

Emilia Romagna Casalecchio Di Reno UCI Cinemas Meridiana Bologna

Emilia Romagna Ferrara UCI Cinemas Ferrara

Emilia Romagna Parma The Space Barilla

Emilia Romagna Parma The Space Campus

Emilia Romagna Piacenza UCI Cinemas Piacenza

Emilia Romagna Reggio Emilia UCI Cinemas Reggio Emilia

Emilia Romagna Rimini Savignano UCI Cinemas Romagna Rimini

Emilia Romagna S.Agata Bolognese Cineci



Friuli Venezia Giulia Fiume Veneto UCI Cinemas Fiume Veneto Pordenone

Friuli Venezia Giulia Pradamano The Space Pradamano

Friuli Venezia Giulia Trieste The Space Trieste

Friuli Venezia Giulia Villesse Uci



Lazio Fiumicino UCI Cinemas Parco Leonardo Roma

Lazio Guidonia The Space

Lazio Latina Oxer

Lazio Roma Barberini

Lazio Roma The Space Moderno

Lazio Roma The Space Parco De Medici

Lazio Roma UCI Cinemas Porta Di Roma Roma

Lazio Roma UCI Cinemas RomaEst Roma

Lazio Roma Uci Luxe Maximo



Liguria Genova The Space

Liguria Genova UCI Cinemas Fiumara Genova



Lombardia Assago UCI Cinemas Milano Fiori Milano

Lombardia Cerro Maggiore The Space

Lombardia Curno UCI Cinemas Curno Bergamo

Lombardia Lissone UCI Cinemas Lissone Milano

Lombardia Milano Ducale Multisala

Lombardia Milano UCI Cinemas Bicocca Milano

Lombardia Milano UCI Cinemas Certosa Milano

Lombardia Montano Lucino UCI Cinemas Como

Lombardia Montebello Della Battaglia The Space

Lombardia Orio Al Serio Uci Cinemas Orio

Lombardia Paderno Dugnano Le Giraffe

Lombardia Pioltello UCI Cinemas Pioltello Milano

Lombardia Rozzano The Space

Lombardia Varese Impero

Lombardia Vimercate The Space



Marche Campiglione Di Fermo Super8

Marche Macerata Multiplex 2000



Piemonte Alessandria UCI Cinemas Alessandria

Piemonte Beinasco The Space

Piemonte Moncalieri UCI Cinemas Moncalieri Torino

Piemonte Torino Massaua Cityplex

Piemonte Torino The Space

Piemonte Torino UCI Cinemas Torino Lingotto



Puglia Andria Cinemars

Puglia Bari Uci Showville

Puglia Casamassima The Space

Puglia Gioia Del Colle Uci Seven

Puglia Molfetta UCI Cinemas Molfetta Bari

Puglia Polignano A Mare Vignola

Puglia Surbo The Space



Sardegna Quartucciu The Space

Sardegna Sestu The Space Sestu



Sicilia Belpasso The Space

Sicilia Misterbianco UCI Cinemas Catania

Sicilia Palermo UCI Cinemas Palermo



Toscana Arezzo UCI Cinemas Arezzo

Toscana Campi Bisenzio UCI Cinemas Campi Bisenzio Firenze

Toscana Firenze The Space

Toscana Firenze UCI Cinemas Firenze

Toscana Grosseto The Space

Toscana Livorno The Space

Toscana Sinalunga UCI Cinemas Sinalunga Siena



Trentino Alto Adige Bolzano Uci



Umbria Corciano The Space

Umbria Perugia UCI Cinemas Perugia

Umbria Terni The Space



Veneto Limena The Space Limena

Veneto Lugagnano Di Sona The Space

Veneto Marcon UCI Cinemas Venezia Marcon

Veneto San Giovanni Lupatoto UCI Cinemas Verona

Veneto Silea The Space Silea

Veneto Torri Di Quartesolo The Space

Veneto Vicenza Uci Luxe Palladio