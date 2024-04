De Canio: “Giocatori non motivati? C’è una ragione precisa, vi spiego”

L’ex allenatore del Napoli Gigi De Canio ha analizzato la stagione del club azzurro in un intervento a Cusano Italia TV.

Ecco le sue parole: “La delusione credo sia evidente, certo ripetersi come hanno fatto l’anno scorso sarebbe stato assolutamente difficile, però appena andato via Spalletti c’era da aspettarselo. Quando ha lasciato la panchina ero convintissimo che il Napoli non si sarebbe potuto ripetere, ma credo che questo lo pensavamo un po’ tutti. Ma che facesse un campionato così altalenante non me lo sarei mai aspettato. I giocatori non hanno trovato una motivazione sufficiente, anche a dimostrazione che il Napoli non ha al suo interno dei grandi dirigenti che affiancano il presidente nella gestione della squadra”.