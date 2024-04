Castellacci: “Troppi infortuni? Può dipendere il cambio dei preparatori”

Enrico Castellacci, ex preparatore atletico della Nazionale, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Quando ci sono diversi infortuni muscolari bisogna andare a cercare le cause. Cambiando gli allenatori e i preparatori possono esserci delle problematiche che bisognerebbe evitare. Nel Napoli i diversi preparatori hanno provato a minimizzare i danni fatti. Non è vero che si gioca troppo. È chiaro che, sia a livello di club che di nazionale, le partite sono tante e le strutture fisiche possono non reggere. È difficile individuare una sola causa dei diversi infortuni. Ci vogliono almeno 72 ore di riposo per poter rigiocare, le micro lesioni muscolari guariscono in quel lasso di tempo e se non c’è recupero il muscolo va in sovraccarico e sei soggetto ad infortuni”.