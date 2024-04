Caiazza: “Stagione no, ma si può recuperare. Un calciatore del Napoli non è stato mai visto”

“E’ una stagione no per il Napoli che si può recuperare, però, in sette partite”. Questo l’incipit dell’intervista rilasciata a Radio KissKiss Napoli da Salvatore Caiazza, in cui parla del club azzurro.

Poi Caiazza ha continuato: “Il Napoli deve provarci fino in fondo, soprattutto per quei tifosi che domenica erano a Monza e che domenica riempiranno il Maradona. Qualche calciatore andrà via e deve dimostrare in queste sette partite di essere ancora bravo. Dendoncker? Se va a fare shopping in giro per Napoli nessuno lo riconosce. Ha giocato 21 minuti e basta, nessuno lo ha mai visto”.