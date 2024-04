Sportmediaset – Conte può accettare solo il Napoli, la situazione

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Antonio Conte potrebbe avvicinarsi al Napoli, anche perché sembra che le altre grandi squadre non abbiano bisogno di lui: la Juventus si sarebbe ritirata (a causa del veto di John Elkann) e Cristiano Giuntoli avrebbe già preso contatti con Thiago Motta per il dopo Allegri; il Milan sembra intenzionato (non solo a parole) a confermare Pioli per almeno un altro anno, considerando il ritorno in forma della squadra nelle ultime settimane; infine, alla Roma De Rossi sta meritando la conferma in campo con una serie di vittorie e prestazioni di alto livello. Con queste situazioni, sembra che l’ipotesi di vedere Conte al Napoli torni ad essere considerata.