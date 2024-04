Schwoch: “Con Conte il Napoli farebbe un bel passo in avanti. ADL? Deve essere consapevole che bisogna spendere sul mercato”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è stato intervistato da Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione radiofonica Radio Goal, esprimendosi sull’obiettivo numero 1 per la panchina del Napoli.

Secondo l’ex azzurro, l’arrivo di Conte al Napoli potrebbe fruttare cose positive per il club campano: “De Laurentiis sà che Antonio Conte è un tecnico che dà garanzie, si occupa a 360° della squadra. Se dovesse andare in porto l’operazione, il Napoli potrebbe fare un bel passo in avanti“.

“De Laurentiis deve essere consapevole che, con uno come Antonio nel club, bisognerà spendere sul mercato. Prima di accettare, il tecnico pugliese deve avere delle garanzie ma mi auguro che allenerà questa squadra, sarebbe un acquisto importante” conclude Schwoch.