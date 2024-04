Schira: “Il Napoli è su David, Milan e Inter hanno altre priorità. C’è solo un ostacolo che frena l’operazione, ecco quale”

Mancano poche sfide al termine di questa stagione ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta già operando per gettare le basi per il prossimo anno.

Victor Osimhen è in partenza, lo attendono diversi top club europei e il Napoli sta già pensando al suo successore.

Sul taccuino del patron del Napoli c’è il canadese Jonathan David, attaccante del Lille e della Nazionale canadese. Il classe 2000 è seguito anche da diversi club italiani, tra cui Inter e Milan ma, stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il canadese non sarebbe in cima alle liste di entrambi i club: “Il sogno del Milan resta Zirkzee, mentre l’Inter dipende dal futuro di Thuram in nerazzurro”.

Schira conferma l’interesse del Napoli nei confronti dell’attaccante del Lille ma ci sarebbe un ulteriore ostacolo che potrebbe frenare l’operazione: “Il Napoli c’è per David ma bisogna capire chi siederà sulla panchina la prossima stagione. In base a chi sarà il prossimo allenatore, si potrà capire che mercato fare”.