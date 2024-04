Il giornalista di Sky, Massimo Tecca, si è espresso così su Zaniolo e il suo ipotetico approdo al Napoli.

Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: “A Zaniolo manca l’Italia, il calciatore non ha reso in Inghilterra secondo le aspettative e tornare in Italia, in una piazza come Napoli, lo aiuterebbe certamente a rilanciarsi”.