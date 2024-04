Sky Sport – Ostigard scartato dagli allenatori, ecco i suoi limiti

Su Ostigard sembrano essere d’accordo tutti gli allenatori del Napoli di questa stagione. Scartato sia da Calzona che da Mazzarri, molti tifosi si chiedono perchè venga sempre favorito a lui il brasiliano Juan Jesus.

Le risposte arrivano ai microfoni di Marte Live Sport, dall’inviato di Sky Sport, Francesco Modugno: “Su Ostigard c’è stata uniformità di vedute da parte di tutti gli ultimi allenatori del Napoli” poi aggiunge, andando nei dettagli, “Il norvegese ha limiti tattici? Più che altro sono limiti di impostazione. Ha una buona struttura fisica, è il migliore sulle palle alte ed anche ieri poteva rendersi utile: Calzona ci ha pensato, ma poi ha scelto altro nella rifinitura, dopo aver fatto le sue prove. In generale, il Napoli ha quattro difensori dello stesso livello, poi Rrahmani che ti dà qualcosa in più. In fase di costruzione, Ostigard ha qualcosa in meno degli altri“