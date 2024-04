Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in Italia dopo le esperienze in Turchia con il Galatasaray e in Inghilterra con Aston Villa, L’ex Roma finisce nel mirino del Napoli per poter rilanciarsi. Durante Radio Kiss Kiss Napoli ha contattato un membro dello staff dell’agente di Zaniolo che ha commentato interesse, “Napoli piazza bellissima, la verità è che sarebbe una soluzione molto gradita a Nicolò”