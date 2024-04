Paolo Del Genio ha parlato a Telecapri della situazione attuale in casa Napoli.

Le sue parole sul mercato: “Osimhen potrebbe andare via con il pagamento della clausola, cosa che avverrà solo se il nigeriano si metterà ancor di più in mostra con un grande finale di stagione. Come sostituto mi piacerebbe Gyokeres, il cui valore è corrispondente ad una clausola di 100 milioni, ma credo su di lui ci siano già diverse squadre”.