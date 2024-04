A distanza di quattro anni la Juve Stabia torna in Serie B, la conquista arriva con tre giornate d’anticipo. L’ultima volta in Serie B è stata durante la stagione 2019/2020. Decisivo il pareggio contro il Benevento di questa sera che dona alla squadra il punto decisivo per la promozione.

Non mancano gli auguri del presidente De Laurentiis che, con un ironico gioco di parole (Juve – Juve Stabia) , si congratula con la squadra campana via X:

“Forza Juve… Stabia! Complimenti per la promozione!!“