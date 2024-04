DAZN – La curiosa predizione di Raspadori: “Mister, fammi entrare che segno”

Da DAZN viene rivelato un curioso e simpatico retroscena dietro il gol di Giacomo Raspadori durante la partita fuori casa Monza – Napoli di domenica. Il calciatore azzurro è entrato solamente al minuto 68’, sostituendo il georgiano Kvicha Kvaratskhelia, e ha segnato dopo un solo minuto!

A quanto pare, Raspadori avrebbe chiesto al mister di entrare, “Mister, fammi entrare che segno”. Una predizione carica di speranza, non soltanto per la vittoria dell’ultima partita, ma anche per un futuro carico di voglia di vincere e di segnare. I giocatori azzurri hanno, infatti, riacceso le speranze dei tifosi per un posto in Europa per la prossima stagione.