Dopo la vittoria sul Monza, arrivano delle notizie non proprio positive per il Napoli e per Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano infatti è uscito al minuto 80′ del secondo tempo per infortunio. Dalle prime ricostruzioni si sarebbe infortunato in modo autonomo all’adduttore destro, ma ovviamente si dovranno aspettare tutti gli esami strumentali. Per ora non si possono stabilire i tempi di recupero, se dovesse essere confermato il problema all’adduttore, bisognerà capire prima l’entità.