Tardelli, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul caso Juan Jesus-Acerbi: “Sicuramente qualcosa c’è stato, hanno perso tutti. Il brasiliano è frustrato perché gli hanno dato del bugiardo, mentre per Acerbi il dubbio resta. Nella vicenda non ci sono stati onestà e coraggio”.