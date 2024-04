Prima Pagina – CdS: “Scudetto la serie. Il Napoli ritrova Kvara: a Monza per il riscatto”

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport edizione Campania che troverete oggi in tutte le edicole.

In merito all’annuncio sul film dedicato alla vittoria del terzo scudetto del Napoli, il quotidiano apre così: “Il 4 maggio esce il film sul tricolore. Calzona chiede un finale speciale”.

Intanto, il Napoli di Calzona prepara la sfida contro il Monza, dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta: “Il Napoli ritrova Kvara: a Monza per il riscatto. Khvicha deve trascinare gli azzurri nella rincorsa a un posto in Europa: tridente con Osi e Politano Tremila tifosi in trasferta, ma Palladino è un tabù”. Scopriamo David e Gimenez: due assi per il futuro”.