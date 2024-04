Napoli, occhio: sono cinque i diffidati! I nomi

Domani alle ore 15:00 il Napoli scenderà in campo all’U-Power Stadium per sfidare il Monza. Gli azzurri sono obbligati a vincere: anche se la Champions è lontana, l’Europa League non va mancata per evitare il totale fallimento. Nell’ultima trasferta a Monza, forse perché distratti dalle feste per la vittoria dello scudetto, finì 2-0 per i padroni di casa. I brianzoli sono diventati in pochissimo tempo una bella realtà di provincia da non sottovalutare.

La concentrazione deve essere massima. Una concentrazione che, però, dovrà essere data anche per la prossima partita col Frosinone. Sono cinque, infatti, i calciatori diffidati: Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen. Nel caso in cui uno di loro dovesse subire il giallo, salterà la sfida coi ciociari in programma domenica 14 aprile alle ore 12:30.