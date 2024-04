MEDIASET – Per Kvara una strategia alla Osimhen: le cifre della clausola sono da capogiro!

Il Napoli vuole blindare Khvicha Kvaratskhelia. La società vuole garantirsi il talento georgiano ancora per un altro anno e permettergli di poter poi andare in un grande club lasciando comunque il Napoli con un bel tesoretto. Una strategia simile a quella attuata per Osimhen, insomma. In estate, infatti, Kvara e i suoi agenti firmeranno il rinnovo del contratto con l’adeguamento dell’ingaggio e l’inserimento di una clausola rescissoria che ruoti intorno ai 130 mila euro. Lo fa sapere Sport Mediaset.