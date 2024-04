Gazzetta – Zaniolo al Napoli, si può fare ad una condizione. Il punto

Sono otto le partite che mancano alla fine del campionato. Eppure, la situazione disastrosa del Napoli campione d’Italia ha costretto la società ha progettare da ora il futuro. Ben presto, Giovanni Manna firmerà un contratto di 5 anni e sarà il nuovo dirigente a meno di incredibili colpi di scena. Sul mercato ci sarà una vera e propria rivoluzione. Nella serata di ieri, inoltre, Gianluca Di Marzio ha parlato della possibilità di portare Nicolò Zaniolo all’ombra del Vesuvio.

Stamattina c’è stata anche la conferma della Gazzetta dello Sport. “Il Napoli, infatti, sta studiando la possibilità di acquistare Nicolò Zaniolo dal Galatasaray – ha scritto la rosea – l’ex Roma ha voglia di tornare in Italia, Manna lo voleva già alla Juve così come Italiano alla Fiorentina. Insomma, in Campania troverebbe quella stima e quella fiducia di cui ha bisogno per rilanciarsi a grandi livelli, oltre alla possibilità di ritrovare continuità di rendimento e prestazioni. Il talento c’è, l’età pure: è un profilo da Napoli, a patto che si trovi un’intesa sull’ingaggio e che dimostri di aver chiuso con le voci extracampo che spesso lo hanno condizionato”, ha concluso Gazzetta.