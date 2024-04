FOTO – “Muti per amore”: gli Ultras ’72 protestano

E’ apparso stamattina uno striscione nei pressi della Curva B che recita “Muti per amore”. Lo striscione è stato affisso dal gruppo Ultras ’72, accompagnato da volantini. La protesta del gruppo organizzato è diretto ai calciatori, ai quali si chiede di concludere dignitosamente la disastrosa annata per non oscurare il ricordo della bellissima stagione passata conclusa con lo Scudetto. Anche perché, nonostante tutto, precisano gli Ultras ’72, loro andranno comunque a Monza.

Di seguito, gli scatti dello striscione e del volantino.